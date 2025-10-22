Среда, 22 Октября 2025 10:44

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Србуи Галян 20 октября посетила с официальным визитом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где её принял председатель Суда Маттиас Гийомар.

Как сообщает пресс-служба ЕСПЧ, на встрече также присутствовали избранный от Армении судья Ваге Григорян и заместитель секретаря Суда Абель Кампос. Министр выразила поддержку Суду и системе Конвенции. Была подчеркнута общая ответственность национальных властей и Суда за обеспечение прав и свобод, определённых Конвенцией.