Среда, 22 Октября 2025 10:42

АрмИнфо. Международный фестиваль анимационного кино и графического искусства REAnimania преподнес для любителей визуального искусства Армении настоящий сюрприз - в Доме кино открылась выставка работ Лоренцо Матотти.

Матотти - всемирно известный итальянский художник, иллюстратор, автор графических романов, режиссёр анимационного кино, один из самых значимых мастеров визуального искусства конца XX-начала XXI века.

Экспозиция включает в себя порядка 100 работ мастера, в числе которых рекламные плакаты, официальные постеры Каннского кинофестиваля, Венецианского кинофестиваля, поздравительные открытки для мэрии Парижа, иллюстрации к поэме Эдгара Алана По "Ворон", графической поэме "В воде", к сказке Карло Коллоди "Пиноккио", серия графических работ "Привидения" и др.

Примечательно, что автором постера 17-й REAnimania выступил также Лоренцо Матотти. В рамках фестиваля состоится рандеву с итальянским художником (24 октября, в 15:00, в AGBU), а также презентация его книги "Огни и шепот", переведенной на армянский язык (25 октября, 19:00, Дом кино).

А экспозиция визуального искусства Матотти открыта в выставочном зале Дома кино и будет доступна для желающих до 25 октября. Ее куратор - Мари Григорян.

Стоит отметить, что после изучения архитектуры Матотти решил полностью посвятить себя комиксам, став одним из самых влиятельных и признанных мастеров современной графической прозы. Его работы публиковались в ведущих изданиях по всему миру, а книги были переведены на множество языков.

Его творчество отличается в первую очередь постоянным стремлением к новаторству. Цвет и форма в его работах превращаются в эмоции и ритм, формируя выразительный визуальный язык. Маттотти глубоко погружается в литературные и психологические темы. Помимо комиксов, Маттотти активно работал в области моды, дизайна и кино.

Работы Маттотти экспонировались на крупных персональных выставках, включая Palazzo delle Esposizioni в Риме и Музей Франса Халса в Харлеме (Нидерланды), что подтвердило его весомый вклад как в мир изобразительного искусства, так и в искусство комикса.

С программой фестиваля можно познакомиться по ссылке: https://www.reanimania.com/