Среда, 22 Октября 2025 10:41

АрмИнфо. Ереван и Неаполь подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр Еревана Тигран Авинян.

"Неаполь - город, который нам, армянам, гораздо ближе, чем кажется. В историческом центре города есть улица Сан-Грегорио-Армено, посвящённая святому Григорию Просветителю, мощи которого хранятся в одноимённой церкви. Это прекрасный символ связи наших народов, имеющей многовековую историю. В 2023 году, когда я разговаривал с моим коллегой из Неаполя, мэром Гаэтано Манфреди, о прямом авиасообщении между нашими городами, мы обсуждали эту идею в Ереване, и сегодня я с радостью могу сказать, что она стала реальностью. Прямой авиарейс Ереван-Неаполь действует с октября, что делает наши города ещё ближе друг к другу. Подписание этого документа открывает новые возможности", - написал Авинян.