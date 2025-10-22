Среда, 22 Октября 2025 10:38

АрмИнфо. 21 октября 2025 года в рамках официального визита в Грузию состоялись переговоры Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с его коллегой - главой внешнеполитического ведомства Грузии Макой Бочоришвили.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся развития двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках ООН и международных организаций.

В ходе встречи министры отметили значимость двусторонних визитов на высшем уровне, важность проведения регулярных консультаций между МИДами двух стран.

Также были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия. Среди направлений, представляющих взаимный интерес были отмечены сферы транспорта, торговли, а также образование, наука, спорт и туризм.

Отмечая высокий уровень культурно-гуманитарного взаимодействия, стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества, в том числе в контексте проведения взаимных культурных мероприятий.