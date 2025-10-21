Вторник, 21 Октября 2025 23:50

АрмИнфо.В Тбилиси состоялась встреча глав правительств Армении - Никола Пашиняна и Грузии - Ираклия Кобахидзе.

Собеседники обсудили вопросы повестки стратегического партнерства между Арменией и Грузией. Подчеркнув активный политический диалог между двумя дружественными странами, они выразили уверенность, что он будет эффективно продолжен.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах.

Была затронута также тема установления мира между Арменией и Азербайджаном. Ираклий Кобахидзе в этой связи выразил уверенность, что это придаст новый импульс региональному сотрудничеству и обеспечению стабильности.

Премьер-министр Пашинян представил своему грузинскому коллеге подробности о ходе реализации проектов TRIPP и <Перекресток мира>, направленных на разблокирование региональных коммуникаций.

Отметим, что премьер Армении прибыл в Грузию с рабочим визитом для участия в международном форуме <Шелковый путь>, который состоится завтра.

Согласно данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Грузией сократился в январе-августе 2025г. на 17,9%, составив $172.2 млн. При этом экспорт продемонстрировал спад на 22,1% до $84.2 млн., на фоне спада импорта на 13,4% до $88 млн.