Вторник, 21 Октября 2025 23:50

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял министра обороны Грузии Ираклия Чиковани.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники коснулись вопросов обеспечения безопасности и стабильности в регионе, подчеркнув необходимость совместных активных действий в этом направлении.

Премьер Армении придал важность тесному взаимодействию и последовательному развитию сотрудничества с Грузией в сферах обороны и безопасности.

Ираклий Чиковани в свою очередь с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества с армянскими коллегами и выразил уверенность в его эффективном продолжении.