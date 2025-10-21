Вторник, 21 Октября 2025 20:45

АрмИнфо. Посол Республики Армения в Княжестве Монако Арман Хачатрян (резиденция Париж) вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II.

Во время состоявшейся после официальной церемонии беседы посол Хачатрян подчеркнул свою приверженность дальнейшему развитию дружественных отношений между Арменией и Монако и выразил готовность приложить все усилия в этом направлении.

В ходе беседы посол представил князю Альберу II достигнутые 8 августа в Вашингтоне договорённости между Арменией и Азербайджаном, а также усилия Армении, направленные на институционализацию мира в Южном Кавказе.

Посол также затронул предстоящее проведение в 2026 году в Армении 17-й конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), а также саммита Европейского политического сообщества, выразив надежду на участие делегации Монако на высоком уровне.

Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках визита в Монако посол Хачатрян провёл встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Монако и исполнительным директором Экономического совета Монако.