Вторник, 21 Октября 2025 20:44

АрмИнфо. Прокуратура обжаловала приговор архиепископу, главе Гюмрийской епархии ААЦ Микаелу Аджапахяну и обратилась в Апелляционный уголовный суд с ходатайством о назначении наказания в виде 2 с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает Группа защиты священнослужителя.

По мнению защиты, безотлагательная подача апелляции позволит прокуратуре <контролировать> процесс назначения судей в Апелляционный уголовный суд и скорейшее рассмотрение дела Апелляционным судом.

Напомним, что Микаел Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы. Архиепископ был арестован 28 июня решением Ереванского суда первой инстанции. Священнослужитель обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении как не содержащие состава преступления.