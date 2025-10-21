Вторник, 21 Октября 2025 20:44

АрмИнфо. Решение Баку об отмене ограничений на транзит грузов в Армению имеет чёткое геополитическое измерение. Подобное мнение на своей странице в Фейсбук высказал доктор политических наук Ваге Давтян.

По его словам, таким шагом Баку демонстрирует, что на Южном Кавказе возможно формирование диверсифицированной, точнее, находящейся вне российского влияния, транспортно-логистической системы.

В частности, перевозка пшеницы по маршруту Казахстан-Азербайджан-Грузия-Армения, по мнению эксперта, полностью вписывается в стратегию <Срединного коридора> (Транскаспийский международный транспортный маршрут), ключевая цель которого создание маршрута в обход России в рамках сообщения Европа-Кавказ-Азия. <Причём этот замысел никогда не скрывался бенефициарами проекта>, - заметил Давтян.

При этом политолог подчеркнул, что Баку и Ереван договорились о транзите и импорте именно из Казахстана, а не, например, из России (учитывая, что в 2024 году 99,9 % потребностей Армении в зерне и около 50 % в пшенице были покрыты за счёт российских поставок) из-за того, что Казахстан является одним из ключевых игроков Срединного коридора. Как известно, он также является главным антагонистом российско-иранско- индийской инициативы <Север-Юг>.

<В августе текущего года Казахстан возобновил экспорт пшеницы и муки в Азербайджан, Грузию и Иран после пятилетнего перерыва. Вероятно, на этом фоне между Ереваном и Астаной была достигнута договорённость об импорте, на которую Баку отреагировал, исходя из собственных геоэкономических расчётов. Эти расчёты предельно ясны - максимально стимулировать диверсификацию <Срединного коридора> в регионе, тем самым повысить собственный вес в Европе>, - пояснил Давтян.

Последняя рассматривает Армению как участника инициативы Global Getaway, то есть как часть того самого <Срединного коридора>, который готов обеспечить коммуникацию через Сюник для беспрепятственного экспорта углеводородов из Каспия в Европу (<Транскаспийский газопровод>). Это, в свою очередь, позволит Азербайджану, как отметил эксперт, выполнить свои обязательства перед ЕС по удвоению с 2027 года поставок природного газа.

<В PR-измерении всё это будет преподнесено как проект, призванный обеспечить транспортное соединение Армении с Европой и Азией. Неплохой повод для предвыборной агитации>, - отметил Давтян.