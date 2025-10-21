Вторник, 21 Октября 2025 18:46

АрмИнфо.Лишенный сана священнослужитель Степан Асатрян (ранее отец Арам) назвал свое низложение незаконным и заявил о намерении продолжить службу в монастыре Ованаванка, и даже провести в воскресенье литургию. Ранее лишенный сана священнослужитель был духовным настоятелем указанного монастыря.

Степан Асатрян заявил журналистами, что дисциплинарный комитет Первопрестольного Святого Эчмиадзина принял решение о лишении сана в его отсутствие, в связи с чем он считает его незаконным. "Согласно правилам, комитет должен подтвердить решение о низложении священника, после чего представить его Католикосу Всех армян, который в свою очередь должен подтвердить его. Однако, этого не произошло. Более того, решение было принято в моем отсутствии. Представьте судебное заседание, в котором отсутствует какая-либо из сторон - это однозначно вызвало бы удивление", - отметил лишенный сана священник.

При этом он признал, что неоднократно получал приглашения от дисциплинарного комитета принять участие во встрече, где обсуждалось его поведение, и аргументировал свое неучастие в работах комитета из-за нарушений этических рабочих норм. Как пояснил Асатрян, ему не огласили цель приглашения. "Во всем этом я вижу нарушение своего права быть услышанным, что противозаконно. Позже мне также поступило третье приглашение, которое я сначала не заметил, но на которое позже ответил и все-таки согласился присутствовать на заседании комиссии. Однако, это было проигнорировано, поскольку никому невыгодно услышать мою правду", - заверил Асатрян.

При этом низложенный священнослужитель продолжил выражать противоречивые мысли. Так, сначала он признал, что в церкви действительно существует процедура низложения, однако затем, призвал задаться вопросом, когда в последний раз Первопрестольный Святой Эчмиадзин открывал свой церковный устав и какими правилом руководствовался осуществляя низложение. "Я не принимаю вердикт дисциплинарной комиссии. Я перед ними не стоял, я не отвечал на их вопросы, и не представил свое мнение", - заявил лишенный сана священнослужитель, который ранее признал, что умышленно не учавствовал в рассмотрении вопроса связанного с ним.

На уточнение, почему он заговорил о том, что Католикос Всех армян принуждал его участвовать в митингах не в 2021 году, когда это произошло с его же слов, а только сейчас, когда действующие власти развернули широкомасштабную антицерковную кампанию, заявил, что причина заключается в том, что в "церкви якобы существовала атмосфера страха".

Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о намерении принять участии в воскресной литургии в Ованаканке. Таким образом, действующие власти Армении выражают открытую поддержку лишенному сану священнику. Напомним, что 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Об этом говорится в сообщении Первопрестольного Эчмиадзина. Согласно источнику, основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армянской Апостольской Святой Церкви. В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьев­священников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия. Добавим, что именно по заявлению Асатряна были арестованы глава Арагацотнской епархии ААЦ Мкртич Прошян и настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян.