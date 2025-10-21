Вторник, 21 Октября 2025 17:48

АрмИнфо. Делегация во главе с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани, прибывшая в Армению с официальным визитом, посетила Мемориальный комплекс Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба Музея-института, гостей встретила директор Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян и провела их к Мемориальному комплексу Геноцида армян, рассказав об истории его создания.

Ираклий Чиковани возложил венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян. Затем гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память невинных жертв Геноцида армян минутой молчания. В завершение визита Ираклий Чиковани прогулялся по Мемориальному парку.