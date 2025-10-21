Вторник, 21 Октября 2025 17:45

АрмИнфо. Посол Армении в Сирии Рубен Харазян вручил верительные грамоты президенту Сирийской Арабской Республики Ахмеду аш-Шараа. После официальной церемонии вручения верительных грамот Харазян провел беседу с аш-Шараа, в которой также принял участие министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шейбани.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе беседы президент Сирии пожелал послу Армении успехов в его миссии, выразив уверенность, что он внесет свой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между двумя странами.

Харазян, в свою очередь, подчеркнул большой потенциал развития армяно-сирийского сотрудничества, отметив, что две страны связывают многовековые дружеские отношения. Он подтвердил готовность Армении к углублению двустороннего взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Собеседники также коснулись последних региональных событий.