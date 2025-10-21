Вторник, 21 Октября 2025 17:43

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 21 октября принял министра образования, науки и по делам молодёжи Грузии Гиви Миканадзе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Премьер-министр приветствовал визит министра в Армению и участие в конференции "Академический городок Армения: Международный форум знаний". Никол Пашинян подчеркнул последовательное развитие двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки и гуманитарной сфере, включая тесный диалог и обмен опытом в реализации реформ.

Гиви Миканадзе отметил, что впечатлён проектом "Академический городок" и отметил активное сотрудничество с армянскими партнёрами, реализуются различные совместные программы, а также разрабатываются новые проекты. В частности, они касаются предоставления стипендий студентам, организации образовательных лагерей и т. д. Министр представил образовательные реформы, реализуемые в Грузии, и возможные направления сотрудничества, в частности, в сфере высшего образования, научно-исследовательских программ и студенческой мобильности.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества в вышеуказанных областях и подчеркнул заинтересованность правительства Республики Армения в реализации новых инициатив.