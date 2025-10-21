Вторник, 21 Октября 2025 17:22

АрмИнфо. В целях дальнейшего развития казахско- армянского взаимодействия в правоохранительной сфере состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с заместителем министра внутренних дел Республики Арменом Казаряном.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Армении, в ходе беседы посол подробно ознакомил армянскую сторону с масштабными реформами, проводимыми в Казахстане в целях обеспечения общественной безопасности, профилактики бытового насилия и борьбы с наркопреступностью.

На встрече были рассмотрены перспективы расширения договорно-правовой базы между Ереваном и Астаной и углубления сотрудничества в рамках международных организаций. Казарян высоко оценил актуальность и значимость реализуемых в Казахстане инициатив, выразив заинтересованность в обмене опытом и развитии практического взаимодействия между правоохранительными ведомствами двух стран.