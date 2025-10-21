Вторник, 21 Октября 2025 17:17

АрмИнфо. Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей в Австрии прокомментировала ситуацию в Армении.

"Выразив обеспокоенность арестами высокопоставленных священнослужителей в начале июля этого года, мы вынуждены констатировать, что с того периода ситуация не улучшилась. Напротив, были арестованы два архиепископа (архиепископ Микаел Аджапахян и архиепископ Баграт Галстанян), один епископ (епископ Мкртич Прошян), а также приходской священник (отец Гарегин Арсенян). Архиепископ Микаел Аджапахян уже приговорён к двум годам тюремного заключения, а остальные священнослужители находятся в предварительном заключении. Эти события вызвали глубокое разочарование и боль у многих верующих в Австрии и во всём мире", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что аресты, задержания и обвинительные приговоры высокопоставленным священнослужителям явно представляют

собой вызов религиозной свободе. "Мы обеспокоены тем, что такой подход несовместим с принципами верховенства права и прав человека. Подобные меры представляют собой произвольное и неоправданное вмешательство в свободу Церкви и может быть расценено как нападение на религиозную общину. Церковь - голос совести и общества, служащий миру, справедливости и примирению. Когда Церковь возвышает свой пророческий голос, она делает это не против народа, а ради блага и достоинства всех людей. Церковь должна иметь возможность выполнять эту миссию свободно и беспрепятственно.

Мы молимся вместе с нашими армянскими братьями и сестрами в братской солидарности и просим у Бога силы, утешения и мудрости в эти трудные

времена. Вместе мы молимся о немедленном освобождении заключенных епископов, священника и всех пострадавших священнослужителей, а также об установлении мира, единства и справедливости в Армении. Да укрепит Бог Свой народ в Армении и направит всех ответственных должностных лиц на путь истины, диалога и мира. Всемирный совет церквей в Австрии выражает свою полную солидарность с Армянской Апостольской Церковью и всей христианской общиной Армении", - говорится в заявлении.