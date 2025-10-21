Вторник, 21 Октября 2025 16:40

АрмИнфо. Глава палаты адвокатов Армении Симон Бабаян отреагировал на задержание адвоката, члена движения "По-нашему" Рубена Мхитаряна у мэрии Гюмри 20 октября, когда последний пытался оказать правовую помощь задерживаемым лицам.

Бабаян назвал подобные действия неправомерными, учитывая отсутствие незаконных действий адвокатом. "В данном случае правоохранительные органы не только препятствуют профессиональной деятельности адвоката, но и по сути, преследуют его. Я призываю представителей правоохранительных органов воздерживаться от подобных действий", - заявил в этом ключе глава палаты адвокатов на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что ни один адвокат не может подвергаться преследованию, ответственности, аресту, задержанию или иным ограничениям прав в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей, в том числе за озвучивание своего мнения или позиции в органах, осуществляющих производство, или в других местах. В связи с этим Бабаян заявил, что действия правоохранительных органов содержат признаки состава преступления.

"Продолжающиеся нарушения прав адвокатов, происходящие в последние дни, вызывают серьезную озабоченность. Я требую от правоохранительных органов прекратить подобные действия. В то же время я обращаю внимание соответствующих международных структур на данный факт, ожидая надлежащей оценки в отношении совершенных правонарушений", - резюмировал глава палаты адвокатов.

Напомним, что член движения "По-нашему", адвокат Рубен Мхитарян был задержан в Гюмри 20 октября. Последний прибыл туда, чтобы оказать

правовое содействие, лицам подвергающимся задержанию сотрудниками правоохранительных органов в мэрии Гюмри. В рамках следственных мероприятий по обвинению во взяточничестве было задержано 8 чиновником мэрии второго по величине города Армении, в том числе и глава города Вардан Гукасян.