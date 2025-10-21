Вторник, 21 Октября 2025 16:32

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян приветствует заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.

"Конечно, я рад и приветствую решение президента Азербайджанской Республики о снятии ограничений на грузоперевозки в Армению. Этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и продвижения мирной повестки. Я высоко ценю усилия своих азербайджанских и казахстанских коллег и проделанную в этом направлении работу", - заявил вице-премьер Армении на запрос армянских СМИ.