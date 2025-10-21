Вторник, 21 Октября 2025 16:07

АрмИнфо. В современном цифровом мире, где безналичные платежи стали неотъемлемой частью повседневной жизни, в финансовой грамотности и безопасных безналичных расчетах нуждаются не только взрослые, но и дети.

В рамках кампании по повышению финансовой грамотности, инициированной компанией Idram, группа школьников из разных школ Армении посетила офис компании, чтобы познакомиться с Idram Junior, а также с основами финансовой грамотности.

Три года назад Idram запустила первое в Армении детское финансовое приложение — Idram Junior. Оно позволяет детям в возрасте от 8 до 16 лет иметь личный счёт, совершать безналичные платежи, копить деньги и, что самое важное, развивать финансовую грамотность под контролем родителей.

Помимо практических возможностей, в приложении также есть игровые инструменты, которые помогают детям легко, интересно и доступно изучать основные принципы финансовой грамотности. Таким образом, приложение становится не только полезным, но и образовательным.

Начиная с сентября этого года, в приложении проходят турниры по финансовой грамотности для школьников, победителей которых ждут ценные и запоминающиеся призы от Idram.