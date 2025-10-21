Вторник, 21 Октября 2025 15:54

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече с главой гражданской миссии ЕС в Армении Маркусом Риттером подчеркнул, что официальный Ереван высоко оценивает деятельность Миссии и проделанную ее работу.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в свою очередь, Маркус Риттер поблагодарил миссию за тёплый приём и готовность к сотрудничеству.

В ходе встречи стороны обсудили ход двустороннего сотрудничества, а также возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия.