АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 21 октября принял участие в конференции "Академический городок Армения: Международный форум знаний" и выступил с лекцией тему "Прогнозируя будущее".

Согласно сообщению пресс-службы правительства, говоря о стратегическом значении Академического городка, премьер-министр Пашинян отметил: "Образование - это платформа для прогнозирования будущего человека, и проект "Академический городок" фактически направлен на дальнейшее укрепление системы прогнозирования будущего человека и превращение этой системы в систему прогнозирования будущего государства. И, на мой взгляд, именно "Академический городок" ещё больше укрепит формулу прогнозирования будущего человека".

Никол Пашинян подчеркнул, что важнейшей составляющей проекта "Академический городок" являются старшие школы. "Мы планируем создать среднюю школу искусств, среднюю школу технологий, среднюю школу всех направлений, идея которой заключается в том, чтобы дать детям из самых обездоленных семей республики возможность быть ближе к высшему и послевузовскому образованию на промежуточном этапе", - сказал премьер-министр. Он добавил, что каждый ребенок без исключения - исключительный талант, а роль и значение образовательной системы - в раскрытии и развитии таланта ребенка.

"Жизнь сама по себе - это процесс обучения, и поэтому наша задача - сделать этот процесс обучения, процесс образования более институциональным, более целенаправленным, более информированным. То же самое относится и к жизни страны, и я прогнозирую, что мы планируем, что "Академгородок" станет центром притяжения для жизни Республики Армения, который будет предопределять ход жизни в Республике Армения на индивидуальном уровне, на уровне группы, на уровне общины и на уровне государства", - сказал Пашинян.

Затем премьер-министр Никол Пашинян ответил на вопросы присутствующих. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает нынешнее состояние системы образования Армении и перспективы её развития, премьер-министр отметил: "Состояние системы образования в Республике Армения оставляет желать лучшего, но хорошая новость заключается в том, что у нас есть чёткий план и проект по изменению этой ситуации. Давайте посмотрим, например, на социальную ситуацию учителей. Сегодня, посещая регионы республики, я с радостью узнаю, что в регионах уже есть учителя, получающие зарплату в 500 000, 450 000, 400 000 драмов, но это не значит, что мы достигли нашей мечты, поскольку мы договорились о том, что добровольные аттестации должны проводиться циклично".

На вопрос о том, какую роль сыграет "Академгородок" в трансформации образовательной экосистемы Армении и полной реализации потенциала молодых специалистов, Никол Пашинян ответил: "Академгородок должен стать центром ускорения мысли для развития Армении, центром притяжения, вокруг которого будут развиваться события". По словам премьер-министра, одной из важных особенностей "Академгородка" является приближение рабочего места к потенциальному студенту, что даст ему возможность проходить стажировку прямо там, а также станет центром интеллектуального досуга номер один. "Это очень важно. Это не будет очередным закрытым проектом, куда имеют доступ только студенты или преподаватели", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что "Академгородок" - это проект с совершенно иной логикой, чтобы и студенты, и преподаватели имели возможность полноценно жить и работать там.