Вторник, 21 Октября 2025 15:26

АрмИнфо. Вскоре первая партия казахстанской пшеницы поступит в Армению по железной дороге Актау- Баку. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Он отметил, что затем груз поступит в Армению по азербайджано­грузинской железной дороге. <Мир установлен>, - написал министр. Напомним, что сегодня ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. <Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике>, - заявил Алиев.

Затем было опубликовано заявление пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, в котором она отметила, что Республика Армения приветствует заявление президента Азербайджанской Республики о снятии ограничений на транзит товаров в Армению.

<Этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между Арменией и Азербайджаном в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Вашингтоне>, - сказала она.