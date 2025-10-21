Вторник, 21 Октября 2025 15:23

АрмИнфо. Оппозиционные силы Гюмри должны консолидироваться и выбрать нового главу общины. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразила правовед Гоар Мелоян в связи с арестом мэра Вардана Гукасяна на два месяца по обвинению во взяточничестве.

Правовед отметила, что в этой ситуации очевиден политический заказ к привлечению мэра к ответственности, и не менее очевидно, что это поручение связано с его ежедневной и последовательной критикой властей и отказом от сотрудничества. "Этого политического заказа не последовало бы, если бы не победа оппозиции в Гюмри", - пояснила Мелоян.

Она также обратила внимание, что власти Армении в очередной раз использовали правоохранительные органы для ареста представителя оппозиции. Мелоян пояснила, что все это происходит из-за неспособности власти смириться с волеизъявлением народа. "Правящая сила игнорирует итоги голосования и направляет полицейские силы во второй по величине город страны, подвергая свой народ насилию", - добавила правовед.

Мелоян также констатировала, что все это осуществляется с целью сосредоточения административного ресурса в Гюмри перед парламентскими выборами, которые состоятся 7 июня 2026 года. "Очевидно, что после приостановления полномочий Вардана Гукасяна в рамках уголовного производства власти Армении попытаются назначить исполняющего обязанности главы общины Гюмри на основе положений, предусмотренных Законом РА "О местном самоуправлении", - пояснила правовед.

Напомним, что решением судьи Антикоррупционного суда Вардгеса Саркисяна мэр Гюмри Вардан Гукасян арестован сроком на два месяца. Как ранее сообщало АрмИнфо, 20 октября, по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном В отношении 5 Антикоррупционный комитет ходатайствовал о заключении под стражу. Более того, комитет принял решение приостановить полномочия всех задержанных чиновников. Адвокат Заруи Постанджян сообщила, что дело касается архитектора мэрии, совершившего определенные действия, которые никак не связаны с Варданом Гукасяном, поскольку они были осуществлены в период нахождения у власти Сарика Минасяна.