Вторник, 21 Октября 2025 15:22

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 21 октября принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Республике Армения Еву Сундквист.

Как передает пресс-служба правительства, вначале встречи, поздравив посла с назначением, вице- премьер высоко оценил плодотворное сотрудничество с дружественной Швецией и выразил благодарность за поддержку демократических реформ и устойчивого развития Армении.

Собеседники обсудили новую систему стратегического управления, представленную на недавнем заседании Координационной платформы партнеров по развитию Армении, и направления шести предусмотренных ею стратегий.

Они также обменялись мнениями о возможностях участия Швеции в ключевых секторах Армении, а также о региональных процессах.