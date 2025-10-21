Вторник, 21 Октября 2025 15:09

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Анна Вардапетян 21 октября в режиме онлайн приняла участие в 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров Содружества Независимых Государств, проходящего в Республике Таджикистан.

Как передает пресс-служба надзорного органа, в своем выступлении генеральный прокурор РА затронула актуальные вопросы конфискации незаконно приобретенного имущества, представив армянский опыт и достигнутые результаты в этом контексте. По словам Анны Вардапетян, за последние 3 года в рамках полномочий по конфискации имущества незаконного происхождения было подписано, в том числе, 9 соглашений о примирении. В результате государству возвращено имущество на сумму около $13,5 млн.

"В рамках международно-правового сотрудничества по уголовным делам нам удалось выявить активы, полученные преступным путём в ряде стран, которые в настоящее время заморожены", - добавила генпрокурор. Она также отметила, что этот процесс является одним из приоритетов деятельности прокуратуры, направленных как на предотвращение преступлений, так и на возмещение ущерба, причинённого государству и обществу, включая возвращение похищенного у Армении имущества и активов.

Главы делегаций выступили с докладами по вопросам, включённым в повестку дня 35-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров СНГ. Доклады касались борьбы с коррупцией, конфискации имущества незаконного происхождения, правового сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, защиты прав несовершеннолетних и других вопросов.