Вторник, 21 Октября 2025 15:04

АрмИнфо. Республика Армения приветствует заявление президента Азербайджанской Республики о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс- секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

"Этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между Арменией и Азербайджаном в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Вашингтоне", - говорится в заявлении Назели Багдасарян.

Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. "Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил Алиев.