АрмИнфо. В ближайшее время между Арменией и Турцией состоится межведомственная техническая встреча. Об этом в ходе брифинга 21 октября журналистам сообщил вице-спикер Парламента Армении Рубен Рубинян.

По его словам, стороны обсудят вопрос, связанный с возобновлением работы железнодорожного сообщения Гюмри-Карс. О месте проведения встречи информация будет представлена позже.

Вместе с тем Рубинян подтвердил, что продолжаются также переговоры об открытии границ.