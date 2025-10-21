Вторник, 21 Октября 2025 14:22

АрмИнфо. В рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Женеве, состоялась встреча председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна и главы Парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой.

Как передает пресс-служба НС, в ходе обсуждений спикеры приветствовали достигнутые в Вашингтоне соглашения и предпринимаемые шаги по нормализации отношений.

Стороны подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога и выразили готовность поддержать реализацию шагов, направленных на укрепление доверия на парламентском уровне.