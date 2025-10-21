Вторник, 21 Октября 2025 13:11

АрмИнфо. Завершился интеллектуальный конкурс Koreez, организованный в технологическом партнерстве с Team Telecom Armenia. В этом году в конкурсе, основанном на школьных программах и специально отобранных темах, приняли участие около 25 000 школьников из разных школ Республики Армения.

<Каждое вложение в сферу образования - это вклад в будущее нашей страны. Именно поэтому поддержка этой сферы для нас, как армянского оператора, имеет стратегическое значение. Мы придаем большое значение тому, чтобы качественное образование было доступно каждому ребёнку, способствовало приобретению новых знаний и помогало ученикам раскрыть и ещё больше развить свои таланты>, - сказал генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян.

Компания Team также предоставила призы трём победителям конкурса с целью содействия в повышении доступности образования с помощью передовых технологий.

Президент ОО <Школа нового поколения> и организатор конкурса Koreez Сурен Алоян отметил, что Team Telecom Armenia является надежным партнером, который на протяжении 4 лет поддерживает образовательные инновационные инициативы.

<Это сотрудничество превратилось в настоящее образовательное движение, которое вдохновляет тысячи детей по всей республике. Уже около 60 000 учеников приняли участие в конкурсах, организованных Koreez. Они не только продемонстрировали свои знания и таланты, но и открыли для себя собственный потенциал, поверив в то, что могут достичь большего. Для многих эта программа стала настоящим переломным моментом, открыв новые горизонты и возможности, сформировав чувство уверенности в себе, которое ляжет в основу будущего успешного, инициативного и образованного поколения>, - добавил он.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, программа Koreez была создана в 2020 году командой образовательного проекта Dasaran, имеющей более чем 15-летний успешной опыт в реализации образовательных инициатив. Тесты конкурса Koreez основаны на материалах школьной программы.

Отметим, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране.

Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100-летнюю историю предоставления услуг в этой сфере. Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.