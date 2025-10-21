Вторник, 21 Октября 2025 00:33

АрмИнфо.На блогера Артура Чахояна, известного разоблачением коррупционных схем в мэрии Еревана вновь совершено групповое нападение, он избит и у него украли телефон. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук член Совета старейшин Еревана Месроп Манукян.

Блогер был избит в административном районе Нор-Норк, на улице Багяна. На этой улице, согласно блогеру было незаконно изъято более 500 кв м общинных земель для строительства частного рынка. Согласно документации, для строительства нет ни разрешения мэрии Еревана, ни административного района.

Манукян сообщил , что Артур Чахоян обратился в полицию, но реакции не последовало. Ни один сотрудник правоохранительных органов не прибыл на место происшествия.

Отметим, что в мае текущего года блогер был избит главой Нор-Норка Тиграном Тре-Маргаряном в прямом эфире за то, что озвучил проблему коррупционных схем при ремонте детских садов в этом районе. Тогда под давлением общественности, он подал в отставку.