Вторник, 21 Октября 2025 00:32

АрмИнфо.Задержание правоохранителями Армении главы общины Гюмри Вардана Гукасяна - это очередная атака действующей власти на волю народа. Об этом говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной парламентской фракции "Армения".

"То, что произошло сегодня в Гюмри, - это очередная атака действующей власти на волю народа. Демонстрационное задержание избранного мэра Вардана Гукасяна, осада города Гюмри и здания общины, попытки посеять страх в республике с помощью силовых методов свидетельствуют о нетерпимости действующей власти к выбору народа", - заявили во фракции.

При этом в политической силе напомнили, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в парламенте о намерении силой отстранить главу общины Гюмри. "Сегодня это намерение переросло в насильственные действия. Напомним, что власти КПГ осудили или задержали избранных глав общин Ванадзора, Берда, Гориса и других по сфабрикованным обвинениям. Арест главы общины Гюмри перед выборами в расширенную общину Вагаршапат - это чёткий сигнал органам местного самоуправления: власть не готова мириться ни с каким самоуправлением, ни с какой независимостью. Мы осуждаем очередное нападение на основы демократии", - далее говорится в заявлении.

Вместе с тем, фракция обратилась к международным организациям: Евросоюзу, Совету Европы, ОБСЕ, Верховному комиссару ООН по правам человека, а также всем аккредитованным в Армении дипломатическим миссиям, с призывом немедленно отреагировать на скоординированную кампанию против демократии.

Выразив поддержку праву большинства жителей Гюмри на защиту своего выбора, в политической силе призвали членов Совета старейшин Гюмри объединиться и не допустить захвата власти нынешним режимом, а граждан Армении повсеместно отвергнуть эту власть. "Никол Пашинян объявил войну армянскому народу. Будьте уверены, он проиграет эту войну", - заключили в оппозиционной силе.

Напомним, что сегодня по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Позже был также задержан член движения "По-нашему", правозащитник Рубен Мхитарян, в том числе несколько граждан, которые пытались воспрепятствовать действиям правоохранительных органов. Как сообщили АрмИнфо в МВД Армении, в целом, в связи с столкновениями между полицией и гражданами, собравшимися для защиты мэра Гюмри Вардана Гукасяна, были задержаны 23 человека.

Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".