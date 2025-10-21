Вторник, 21 Октября 2025 00:31

АрмИнфо.Администрация Трампа-Вэнса предает трудолюбивых американцев армянского происхождения, оставляя Citibank безнаказанным за годы систематической, признанной на федеральном уровне, антиармянской дискриминации. Об этом заявил исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян.

"Почти десять лет Citibank занимался открытой и незаконной дискриминацией, помечая армянские фамилии, отказывая в кредитах и аннулируя счета только потому, что заявители имели армянское происхождение. Это были не единичные ошибки или канцелярские ошибки, а продуманная корпоративная политика, направленная против нашего сообщества", - добавил Амбарян

По его словам, отменив постановление Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, возлагающее на Citibank ответственность за антиармянскую дискриминацию, Белый дом встал на сторону многомиллиардного банка в ущерб армянским семьям американцев во всех пятидесяти штатах, которые пострадали только из-за своего происхождения.