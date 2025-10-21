Вторник, 21 Октября 2025 00:28

АрмИнфо.В движении "По-нашему" Самвела Карапетяна обвинили власти Армении в попытке инсценировки операции по дискредитации их движения на фоне появившейся в провластных СМИ запись, где якобы граждан зазывали на митинг за деньги.

"Увидев, сколько армян собралось на площади Свободы 18 октября, один посредственный режиссер попытался инсценировать операцию "запись". Поверьте, в стране, управляемой вами, нет нужды заинтересовывать людей в том, чтобы они вышли против вас. Вы их и так каждый день запугиваете и нервируете", - написал на своей странице в Facebook координатор движения "По-нашему" Нарек Карапетян.

При этом он подчеркнул, что "любой, кто подогревает интерес от имени движения, либо внедрен спецслужбами, либо является их "Гевориком".

Ранее, ряд СМИ растиражировали запись телефонного разговора, где некто предлагает деньги в размере 10 тыс драм для участия в митинге движения "По-нашему", которое прошло 19 октября. При этом, неназванное лицо говорило об участии в собрании, дяди Геворика - Самвела. Примечательно, что действующие власти Армении уже на постоянной основе применяют порочную практику незаконного прослушивания граждан, а затем эти записи используются для предъявления обвинения неугодному оппоненту. Так, к примеру, для предъявления обвинения членам движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняа запись с прослушки были монтированы и представлены в нужном ключе.