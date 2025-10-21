Вторник, 21 Октября 2025 00:27

АрмИнфо.На несколько дней Ереван превратиться в столицу моды. 23 октября в Национальной картинной галерее состоится открытие III Недели моды в Ереване (Yerevan Fashion Week - YFW), который ознаменуется специальным показом, посвященным диалогу культуры и моды. В частности, в день открытия гостям представят коллекцию, вдохновленную работами армянских выдающихся художников.

Бессменным инициатором Недели моды в Ереване выступает Палата моды и одежды (Fashion and Garment Chamber - FGC ).

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 октября, сооснователь FGC, дизайнер Ваагн Хачатурян, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо отметил, что благодаря YFW из года в год ощущается рост интереса со стороны молодых дизайнеров. В частности, речь идет об участии в конкурсе Fashion Scout Armenia (fashionscout.com/fashion-scout­armenia ), который дает шанс лучшим его участникам (согласно оценке международного жюри) побывать на Неделе моды в Лондоне и пройти переподготовку в Polimoda (Италия). <Если в первый год проведения Недели моды, мы сами шли в университеты, представляли презентации, рассказывали о возможностях, образно говоря, вынуждая молодых дизайнеров принять участие в конкурсе, то уже в третий год проведения мероприятия - они сами все знают, готовятся в течение года, чтобы сразу подать заявки. Это говорит о том, что действительно есть потенциал среди молодежи, а мы в свою очередь, предоставляем им возможность реализовать себя>, - сказал он, заметив, что в этом году было получено 50 заявок от начинающих мастеров.

Коснувшись уже имен состоявшихся дизайнеров, Хачатурян заметил, что в этом году в рамках YFW состоится экспо, где 60 армянских брендов представят свои коллекции. <Экспо - это тоже очередное свидетельство растущего интереса к индустрии. 60 брендов - это ведь не шутка, это достаточно большая цифра, и я думаю, что в следующем году у нас будет еще большее количество участников>, - заметил дизайнер.

Мероприятия в этом году пройдут в экспо-центре <Меридиан>. Гости смогут принять участие в индивидуальных презентациях брендов, модном экспо, тематических панельных обсуждениях и выставках. В частности, более 20 дизайнеров из Армении и зарубежья (ОАЭ, Иран, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Россия) представят свои коллекции.

В рамках Недели моды пройдут и Fashion Talks - панельные дискуссии с участием международных экспертов, инфлюэнсеров на темы стайлинга, fashion-фотографии, устойчивой моды, пересечения ИТ и моды, создания портфолио и др.

В числе специальных проектов: показы и выставки от CRELAB Tavush и Kotayk, конкурс Pepsi x YFW, показ Denim Cycle.

Отметим, что Yerevan Fashion Week оказывает значительное влияние на развитие туризма. Мероприятие будет освещаться ведущими международными и локальными модными медиа, включая Vogue, Elle, Harper's Bazaar, BBC, Le Mile, Fucking Young, White Milano, Tranoi и др. Поддержку проведении оказывают мэрия Еревана, бессменные партнеры в лице Британского совета и GIZ и др.