Вторник, 21 Октября 2025 00:15

АрмИнфо.19 октября в городе Агарак Сюникской области Армении прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию основания города Агарак. С утра город был полон гостей. Руководство общины и гости почтили память и возложили цветы к Мемориалу погибшим воинам.

Торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры, в ходе которого были награждены благодарственными грамотами работники из сферы промышленности, здравоохранения образования, культуры и спорта и других отраслей. Вечером, на площади города состоялся большой праздничный концерт с участием артистов и звёзд шоубизнеса и мероприятия завершились большим праздничным фейерверком. Мероприятия прошли при инициативе Мегринской общины и при содействии Агаракского молибденового комбината