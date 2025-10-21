|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
АрмИнфо.19 октября в городе Агарак Сюникской области Армении прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию основания города Агарак. С утра город был полон гостей. Руководство общины и гости почтили память и возложили цветы к Мемориалу погибшим воинам.
Торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры, в ходе которого были награждены благодарственными грамотами работники из сферы промышленности, здравоохранения образования, культуры и спорта и других отраслей. Вечером, на площади города состоялся большой праздничный концерт с участием артистов и звёзд шоубизнеса и мероприятия завершились большим праздничным фейерверком. Мероприятия прошли при инициативе Мегринской общины и при содействии Агаракского молибденового комбината
