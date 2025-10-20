Понедельник, 20 Октября 2025 17:59

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян отреагировала на напряженную ситуацию у здания мэрии Гюмри, сложившуюся во время и после задержания главы города Вардана Гукасяна.

Как отметили в пресс-службе защитника прав человека, в частности, по результатам мониторинга средств массовой информации и социальных сетей было выявлено, что в отношении граждан применялась непропорциональная сила, а группа лиц была доставлена в отделение полиции.

"По поручению защитника прав человека представитель Ширакского областного подразделения в настоящее время посещает соответствующее отделение полиции с целью ознакомления на месте с положением дел и обеспечением прав лиц, лишенных свободы", - говорится в заявлении Омбудсмена.

Кроме того отмечается, что офис ЗПЧ получил сведения о том, что в результате сложившейся ситуации была нарушена надлежащая работа ряда детских садов, действующих в общине, что нарушило право детей на дошкольное образование. "В подобных и любых других ситуациях необходимо руководствоваться исключительно принципом обеспечения наилучших интересов ребенка", - подчеркнула в связи с этим Манасян.

В завершении Омбудсмен сообщила, что с целью обеспечения надлежащего реагирования в рамках мандата защитника прав человека будет изучена вся доступная информация.

В связи с ненадлежащей работой садиков в Гюмри с заявлением выступило и Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, назвав ситуацию недопустимой. В Министерстве призвали директоров обеспечивать надлежащую работу дошкольных учреждений в соответствии с законодательством страны.

Напомним, что сегодня по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Позже был также задержан член движения "По-нашему", правозащитник Рубен Мхитарян, в том числе несколько граждан, которые пытались воспрепятствовать действиям правоохранительных органов. Как сообщили АрмИнфо в МВД Армении, в целом, в связи с столкновениями между полицией и гражданами, собравшимися для защиты мэра Гюмри Вардана Гукасяна, были задержаны 23 человека.

Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".