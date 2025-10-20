Понедельник, 20 Октября 2025 17:43

АрмИнфо. Эта неделя октября окунет Ереван в атмосферу живых образов, движущихся историй и смелой визуальной фантазии. Вчера в Доме кино состоялось открытие 17-го международного фестиваля анимационного кино и графического искусства ReAnimania (ReA).

С19 до 25 октября Ереван станет площадкой для показов лучших жанровых фильмов со всего мира, выставки комиксов, встречи с художниками и неожиданные открытия. В этом году фестиваль чтит память выдающихся армянских мастеров анимации, мультипликаторов - Лева Атаманова (120 лет со дня рождения) и Роберта Саакянца (75 лет со дня рождения). В рамках фестиваля состоятся ретроспективные показы работ двух выдающихся деятелей искусства.

Открытие ReA в этом году ознаменовалось показом анимационного байопика французского режиссера Сильвена Шоме <Великолепная жизнь Марселя Паньоля> (известный французский драматург и кинорежиссер). Премьера фильма состоялась 17 мая 2025 года в рамках специального показа на 78-м Каннском кинофестивале.

В фильме представлен путь Паньоля - от молодого учителя, начинающего в родном городе до драматурга и кинорежиссера, достигшего Голливуда, выдающегося изобретателя, построившего собственные киностудии и продержавшийся всю Вторую мировую войну. Это история о человеке, который добился всего сам, но никогда не изменил своим ценностям и происхождению. Фильм нанизан истинным французским духом и описывает прекрасный и поистине печальный путь Марселя Паньоля. Картина является копроизводством Франции, Бельгии и Люксембурга. Помимо этого, в ходе вечера состоялись показы короткометражных мультфильмов великого мастера прошлого Роберта Саакянца и живущей ныне - Мадлен Шарафьян.

В ходе церемонии открытия кинофестиваля его основатель и бессменный вдохновитель Вреж Касуни вручил специальную премию ReAnimania <Знак вечности> художнику, который более 40 лет работает в индустрии - Игорю Патрику - мультипликатору таких известных армянских мультфильмов как <Цахорд Панос>, <Гтнвац Ераз>, <Кадж Назар> и др. Награда присуждается в знак уважения деятельности мастера, его значимому месту в истории армянской анимации.

В ходе церемонии открытия с приветственным словом выступили также замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниель Даниелян и посол ЕС в Армении Василис Марагос.

С программой фестиваля можно познакомиться на сайте: https://www.reanimania.com/?fbclid=IwY2xjawNjEOxleHRuA2FlbQIxMABic mlkETBCYk9vaVRCa1VYeGZlZjRlAR7CgMIHVoNEee8lxzW1x0BBtope1hKc PwkFK9SAR1ZFCMxHysvg1-gJHbcuqg_aem_601MYo111K1f0ilWFWdaYg .