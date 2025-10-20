Понедельник, 20 Октября 2025 16:39

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 20 октября принял архиепископа Шагана Саркисяна.

Как передает пресс-служба президента, от имени Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I архиепископ Саркисян вручил Ваагну Хачатуряну сборник, изданный к 30-летию интронизации Арама I, передав также тёплые приветствия и благословения Его Святейшества.

Президент РА, выразив благодарность за ценный подарок, отметил, что для него большая честь получить его. Ваагн Хачатурян высоко оценил духовную и национальную деятельность Католикоса Арама I, подчеркнув его неизменную преданность сохранению общеармянского единства и системы ценностей армянского народа. Президент, в свою очередь, попросил передать тёплые приветствия и добрые пожелания Его Святейшеству Патриарху.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с укреплением связей между Арменией и Диаспорой, духовным и национальным воспитанием подрастающего поколения, а также деятельностью Всеармянского фонда "Айастан". Обсуждались пути обеспечения преемственности инициатив, укрепляющих общеармянское единство.

Архиепископ Саркисян передал надежду и ожидание Католикоса Арама I, что тревожные явления, наблюдаемые в жизни народа, с Божьим благословением и руководством добра, найдут своё позитивное решение во имя единства, мира и процветания нашего народа.