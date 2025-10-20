Понедельник, 20 Октября 2025 16:37

АрмИнфо. В Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна 21 октября состоится первый концерт всемирно известного итальянского тенора Витторио Григоло в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении под руководством маэстро Эдуарда Топчяна.

Инициатором концерта выступил доктор, общественный и культурный деятель Ваган Вардапетян. Он рассказал, что был очарован выступлением Витторио Григоло в одной из европейских опер и поделился своими впечатлениями с главным дирижером Филармонического оркестра Эдуардом Топчяном.

<Маэстро ничего мне не сказал, но через несколько месяцев сделал сюрприз, сообщив, что отправил приглашение тенору и его менеджер Алессандро Ариози уже дал свое согласие. Я был неописуемо рад и всячески содействовал реализации этой инициативы>, - рассказал он.

Отметив, что концерт проходит в рамках мероприятий, приуроченных 100- летию Национального филармонического оркестра Армении, Вардапетян назвал этот концерт кульминационным, поскольку Витторио Григоло является выдающимся и всемирно известным артистом. Он не упустил возможности высказать и об оркестре, отметив, что последний - не только представляет культурное достояние, но и самую высокую ценность Республики Армения. При этом доктор заметил, что именно под руководством Эдуарда Топчяна, которое длится уже четверть века , Национальный филармонический оркестр имеет такой высокий уровень исполнения.

В свою очередь Витторио Григоло заявил, что восхищен армянской национальной музыкой, особенно звучанием дудука. В этой связи он заметил, что крайне важно знать музыку страны, в которой собираешься выступать. При этом артист, обратившись к маэстро Топчяну, заметил, что это один из великих дирижеров, с кем ему довелось работать за всю свою творческую деятельность.

<Ваша страна мне очень близка, вы даже не представляете как, это невыразимо словами>, - заметил тенор. После этих слов он обнажил руку, показав татуировку в виде текста на армянском языке лирического характера. <Я поэтому говорю, что частичка Армении навсегда останется со мной, это уже в моей крови, с этим я и умру>, - сказал Григоло.

Вместе с тем, он отметил, что невзирая на то, что является классическим музыкантом, он всегда интересуется современной поп-музыкой. И в этом смысле для всех стало удивлением, когда тенор запел на армянском языке - песню эстрадного армянского певца Размика Амян. При этом, он сообщил, что в ходе своего ереванского концерта он преподнесет сюрприз местному зрителю, исполнив кое-что и на армянском языке.

В программе концерта прозвучат некоторые итальянские оперные произведения Volare, My Way, Arrivederci Roma, Caruso, но завершится

концерт знаменитой арией Каварадосси и рок-композицией The Show Must Go On группы Queen. Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения

Отметим, что итальянский тенор Витторио Григоло родился в г. Ареццо, но вырос в Риме. В детстве был солистом хора Сикстинской капеллы, окончил школу Schola Puerorum при Капелле. Дебютировал на сцене в 13 лет, исполнив в Римской опере партию Пастушка в опере <Тоска>. В 18 лет стал солистом Венской оперы, в 2003 году дебютировал на сцене театра Ла Скала. В 2010 году состоялись блестящие дебюты певца одновременно в Королевской опере Ковент-Гарден (Де Грие, <Манон>) и в Метрополитен- опере (партия Рудольфа, <Богема>); в том же году Григоло принял участие в телефильме <Риголетто в Мантуе> с Пласидо Доминго в заглавной партии, где исполнил партию герцога Мантуанского. В 2013 году последовал дебют в Парижской опере в партии Эдгара (<Лючия ди Ламмермур>) и крупный концерт на Марсовом поле перед аудиторией в 800 000 человек. Также выступал в Баварской опере, Цюрихской опере, на Арене ди Верона, в Вашингтонской опере, Чикагской опере и др.

Концерты Витторио Григоло проходят в переполненных концертных залах, на стадионах, амфитеатрах и на сценах самых престижных оперных театров мира. Он выступал с легендами поп-, рок-, джаз- и оперной музыки, среди которых Стинг, Брайан Мэй, Джеймс Тейлор, Лучано Паваротти и др.