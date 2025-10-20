Понедельник, 20 Октября 2025 16:24

АрмИнфо. Ряд неправительственных организаций (НПО) Армении осудили несоразмерное и неправомерное применение властями республики уголовного правосудия в карательных целях, которое сопровождается грубейшими нарушениями основных прав человека, в том числе и в связи с арестом известного адвоката Александра Кочубаева за критичный пост в Фейсбук.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правозащитной организации "Журналисты за права человека", которая распространила заявление ряда НПО, арест адвоката сопровождался применением несоразмерной силы, унижением его достоинства, после чего в его отношении была применена мера пресечения в виде ареста на два месяца. "Применение инструментария уголовного правосудия в случае с публикацией в социальной сети, даже содержащей оскорбительные высказывания, является незаконным и непропорциональным вмешательством в права человека. Хотя в соответствии с международно-правовыми стандартами право на свободу выражения мнений не является абсолютным правом и может подвергаться ограничениям, эти меры должны быть законными и соразмерными в соответствии с требованиями демократического общества", - отметили НПО.

В связи с этой ситуацией правозащитные организации напомнили, что данный инструментарий уже применялся и ранее, за что власти Армении уже подвергались критике как со стороны армянских правозащитных, так и со стороны международных организаций.

В качестве еще одного нарушения основных прав человека, неправительственные организации указали применение уголовных статей в качестве карательной меры, не имеющей под собой правовой почвы. В частности, они напомнили об уголовном преследовании и лишении свободы архиепископа Микаела Аджапахяна за высказывания, которые ранее были оценены как уголовно не преследуемые.

"Беспрецедентно быстрое проведение предварительного следствия и, в частности, судебного разбирательства по данному уголовному делу и назначение тюремного заключения в качестве наказания подчеркивают тенденцию использования уголовного правосудия в отношении архиепископа с политической целесообразностью. То есть весь уголовно-правовой инструментарий был применен в условиях напряженности в отношениях между властями Армении и Святой Армянской Апостольской Церковью (ААЦ)", - подчеркивается в сообщении.

Далее НПО отметили, что беспокойство вызывает также уголовное преследование в отношении российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, которое также было основано на высказываниях, озвученных им в поддержку ААЦ. В этом ключе в заявлении обратили внимание, что возбуждение уголовных дел на основе призывов к захвату власти, в том числе за публикации в социальных сетях резко выросли после 2020 года.

В качестве еще одного примера в заявлении напомнили об аресте дяди пропавшего без вести военнослужащего в 44-дневной войне - Арсена Гукасяна. НПО выразили убеждение, что это было сделано с намерением пресечь выражение критики в отношении властей со стороны родственников без вести пропавших военнослужащих, которые отстаивают свои законные требования. "Все это особенно вызывает беспокойство, учитывая, что Арсен Гукасян страдает заболеваниями, несовместимыми с заключением, что делает незаконность ареста, примененного к нему, еще более очевидным. Такая практика подрывает верховенство закона и независимость системы уголовного правосудия, влияет на доверие общества к правосудию и особенно, к судебной системе как гаранту защиты прав человека ", - подчеркнули НПО.

В связи с вышесказанным они потребовали от общественных властей воздержаться от неправомерного воздействия на органы судебной власти и правоохранительные системы. В частности, от судей они потребовали руководствоваться исключительно Конституцией, международными договорами и законами, ратифицированными Республикой Армения, гарантируя защиту прав человека, и проявлять должную осмотрительность при выборе меры пресечения.

"От сотрудников Следственного комитета и прокуратуры также требуем провести независимое и эффективное расследование, полностью обеспечить права лиц, в том числе презумпцию невиновности и право на защиту. А от сотрудников полиции и Службы национальной безопасности требуем выполнять свои функции, воздерживаясь от применения несоразмерной силы и нарушения прав лиц ", - резюмировали в своем заявлении НПО. є

Под заявлением подписались: НПО "Защита прав без границ", Ванадзорский офис "Хельсинкской гражданской ассамблеи", Общественная организация "Армянская прогрессивная молодежь" , НПО "Клуб общественной журналистики", ОО "Центр права и свободы", Региональный центр демократии и безопасности, Ереванский пресс-клуб, НПО "Хельсинкская ассоциация", НПО "Журналисты за права человека", НПО "Митк".

Напомним, что Кочубаев был задержан 16 октября силовиками по выходу из Шенгавитского суда, где проходило заседание по делу архиепископа

Баграта Галстаняна и еще 17 обвиняемых властями человек.Поводом к грубому задержанию, предпринятому с целью оказания психологического воздействия на юридическое сообщество, поддерживающее представителей ААЦ, стала его запись в соцсетях, где адвокат не очень цензурно высказался в отношении правоохранительной системы и самих властей Армении. Ереванский суд под председательством судьи Масиса Мелконянан заключил под арест сроком на два месяца известного адвоката, главы адвокатской компании Contra Legem Александра Кочубаева.