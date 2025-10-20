Понедельник, 20 Октября 2025 14:56

АрмИнфо. /ТАСС/. Чеченка, уехавшая из России из-за домашнего насилия, 23-летняя Айшат Баймурадова найдена мертвой в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба полиции МВД Армении.

"19 октября в центр оперативного управления Полиции МВД позвонил гражданин и сообщил об обнаружении тела женщины в одной из съёмных квартир на улице Демирчяна в Ереване. Оперативные группы Полиции МВД выехали на указанное место. Выяснилось, что найденное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, пропавшей без вести 17 октября", - говорится в сообщении полиции.

В ведомстве подчеркнули, что по факту назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее активист Даниил Чебыкин в своем телеграм-канале сообщил, что Айшат Баймурадова не вернулась с прогулки вечером 15 октября и перестала отвечать на звонки.