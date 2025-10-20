Понедельник, 20 Октября 2025 14:02

АрмИнфо. То, что происходит сейчас в Гюмри, является еще одним подтверждением царящего в Армении правового беспредела. Об этом в своем видеообращении заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Мгер Мелконян.

По его словам, режим всеми доступными ему средствами пытается изолировать тех политических деятелей, которые выступают против этого режима, и борются за то, чтобы Армения не пошла по пути тюркизации. "Данный факт уже даже не требует разъяснений, сами происходящие процессы свидетельствуют, что Никол Пашинян и его сподвижники ведут страну к тому, чтобы она стала турецкой", - отметил оппозиционер.

Напомним, что согласно сообщению Антикоррупционного комитета, в Гюмри задержаны 8 человек во главе с главой муниципалитета. Согласно источнику, в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, были получены фактические данные о фактах требования и получения взятки главой общины Гюмри и главным архитектором общины. В результате предпринятых мер было выявлено, в частности, что глава общины Гюмри и главный архитектор, узнав о том, что гражданин построил самовольную постройку площадью около 1500 м2 по адресу улица Гарегина Нжде, 1/9 в общине Гюмри, подлежащую сносу, пришли к предварительному соглашению о заключении с гражданином коррупционной сделки, пообещав не предпринимать никаких мер по сносу самовольной постройки в обмен на взятку в размере 8 млн драмов.