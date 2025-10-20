Понедельник, 20 Октября 2025 13:28

АрмИнфо. Ситуация вокруг администрации города Гюмри продолжает оставаться напряженной. Собравшиеся перед зданием администрации местные жители громко выражают недовольства, вызванные задержанием руководства общины во главе с мэром Варданом Гукасяном.

Само здание оцеплено усиленными нарядами полиции. По имеющейся информации, на помощь своим гюмрийским коллегам направляется колонна полицейских из Еревана.

Между тем, мэр города Вардан Гукасян посредством Facebooк обратился с призывом к землякам. "Гордые и справедливые жители Гюмри! Пришло время отстаивать наш город и наше достоинство. В настоящее время в мэрии ведутся действия, направленные на отстранение мэра. Но мы должны понимать, что речь идёт не только об одном человеке. Речь идёт о независимости всего города. Государство не должно нарушать независимость Гюмри. Мы, гюмрийцы, обязаны сохранить право избирать и защищать нашего мэра. Объединяйтесь, высказывайтесь, не молчите. Гюмри силён своими людьми", - написал он.

Ранее Антикоррупционный комитет сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержаны восемь человек. Согласно источнику, в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, были получены фактические данные о фактах требования и получения взятки главой общины Гюмри и главным архитектором общины. В результате предпринятых мер было выявлено, в частности, что глава общины Гюмри и главный архитектор, узнав о том, что гражданин построил самовольную постройку площадью около 1500 м2 по адресу улица Гарегина Нжде, 1/9 в общине Гюмри, подлежащую сносу, пришли к предварительному соглашению о заключении с гражданином коррупционной сделки, пообещав не предпринимать никаких мер по сносу самовольной постройки в обмен на взятку в размере 8 млн драмов.