АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян 21 октября в Женеве проведет встречу с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сообщил Симонян в своем телеграм-канале, встречах пройдет на полях 151-й ассамблеи Межпарламентского союза. По его словам, он давно не встречал с коллегой из Азербайджана и выразил убеждение, что в сложившихся условиях данная встреча очень важно.

Напомним, что последний раз Симонян встречался с Гафаровой в апреле 2025 года в Санкт- Петербурге на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ.