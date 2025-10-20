Понедельник, 20 Октября 2025 12:32

АрмИнфо. Только что стало известно о задержании мэра Гюмри Вардана Гукасяна, ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Ранее Антикоррупционный комитет сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержаны восемь человек. Согласно источнику, в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, были получены фактические данные о фактах требования и получения взятки главой общины Гюмри и главным архитектором общины.

В результате предпринятых мер было выявлено, в частности, что глава общины Гюмри и главный архитектор, узнав о том, что гражданин построил самовольную постройку площадью около 1500 м2 по адресу улица Гарегина Нжде, 1/9 в общине Гюмри, подлежащую сносу, пришли к предварительному соглашению о заключении с гражданином коррупционной сделки, пообещав не предпринимать никаких мер по сносу самовольной постройки в обмен на взятку в размере 8 млн драмов.

Ситуацию успел прокомментировать известный адвокат Арам Вардеванян. По его словам, в Армении явно наблюдается кризис демократии. В качестве обоснования своих слов адвокат напомнил о заявлении премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанные им с трибуны Национального Собрания, в котором он пообещал начать уголовное преследование в отношении оппозиционного мэра Вардана Гукасяна. Вардеванян считает эту угрозу и последовавшие за ним обыски примером явной политизации уголовного дела.