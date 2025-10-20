Понедельник, 20 Октября 2025 12:22

АрмИнфо. В городе Горис Сюникской области Армении состоялось открытие Центра для пожилых людей, который позволит беженцам из Арцаха социализировать в новой среде. Открытие центра прошло в рамках реализации программы Евросоюза, нацеленной на повышение возможностей пожилых людей Сюникской области и повышение их возможностей, а также улучшения качества их жизни.

Как рассказала в беседе журналистам исполнительный директор Фонда развития Winnet Goris Рузанна Торозян, идея создания центра возникла после насильственного перемещения населения Арцаха. Она напомнила, что в это трудное время фонд Winnet разработал кризисный центр в культурном центре Веришена, который обеспечивал временное жилье для перемещенного арцахского населения. "Однако вскоре стало очевидно, что в общине осталось много пожилых людей, и с прибытием арцахцев их число увеличилось. Им была необходима социализация и возможность общения. И центр станет именно той площадкой, которая поможет им не чувствовать себя одиноко в общине и быстро интегрироваться, а также проводить время интересно", - рассказала Торозян.

По словам Торозян, Центр уникален в своем роде и отличается от других подобных учреждений как структурой, так и содержанием. В частности, Центр предоставит различные услуги, которые помогут пожилым людям активно проводить свой досуг и обеспечить более качественное старение.

"На данный момент в программу вовлечено около ста пожилых людей, большая часть из которых - это жители Арцаха и те, кто живет один. Однако территория центра пока не позволяет принимать всех желающих сразу, поэтому мероприятия будут проводиться поэтапно и охватывать, в том числе другие территории, чтобы можно было вовлечь в этот процесс еще больше бенефициаров. Некоторые программы будут направлены на обмен опытом и передачу важных навыков будущим поколениям. Кроме того, здесь пожилые люди смогут развивать свои способности, учиться чему-то новому и даже продавать свои рукодельные изделия или выпечку. Это только начало, впереди много работы и нам предстоит многое сделать", - отметила исполнительный директор Фонда.

Посол ЕС в Армении Василис Марагос подчеркнул, что этот маленький, но важный проект является частью более масштабной инициативы под названием "Устойчивый Сюник", которая реализуется при поддержке местной администрации и жителей, а также благодаря мобилизации ресурсов ЕС и стран-членов Союза, включая Швейцарию.

Он сообщил о планах осуществления в регионе программ на сумму более 200 миллионов евро. Некоторые из этих проектов, по его словам, касаются также сельского хозяйства и энергетической сферы. Поддержку окажут такие страны, как Швеция, Швейцария, Германия и другие.

В свою очередь посол ФРГ в Армении Клаудия Буш добавила, что Германия активно поддерживает развитие программ помощи в Армении во всех регионах. "Наша работа - это результат коллективных усилий европейских и армянских коллег. Мы желаем, чтобы в Армении люди могли встречать старость с достоинством. Именно поэтому мы поддержали данную программу создания приюта для престарелых. Я очень рада, что сотни пожилых людей Гориса и региона получат возможность встретить свою старость в таких условиях", - резюмировала посол.

Отметим, что в рамках данной инициативы, пожилым людям будут также предоставляться услуги окулистов и зубных врачей, которые они себе чаще всего не могут позволить из-за их дороговизны. В дальнейшем, как отметила исполнительный директор фонда, они также собираются расширить территорию центра и спектр услуг. Инициатива осуществляется при поддержке ЕС, посольства Германии, управления ООН по делам беженцев, ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию) и фонда Амарян.