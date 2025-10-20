Понедельник, 20 Октября 2025 12:19

АрмИнфо. Независимо от того, какие эпизоды дела, находящиеся в производстве Антикоррупционного комитета, расследуются в мэрии Гюмри, и на каких правовых основаниях происходит задержание оппозиционного мэра города Вардана Гукасяна, грубый и демонстративный характер выбранных действий однозначно указывает на одно: это не законный процесс, а сценарий политического возмездия. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

По его словам, происходящее в своих истоках восходит к прямому "указанию", озвученному премьер-министром Николом Пашиняном с трибуны Национального Собрания около месяца назад и ставшему сигналом к запуску инструментов политического преследования. "Всё это в очередной раз доказывает, что нынешняя власть продолжает действовать не по логике правового государства, а с программой обеспечения собственного воспроизводства посредством страха и террора. Власть пытается реструктурировать своё существование посредством давления, арестов и "судебных процессов" над политическими оппонентами. Такое поведение не только подрывает основы государственности, но и в конечном итоге обнажает тот факт, что это правительство де-факто не имеет легитимности. Законное правительство не прибегает к террористическим методам для демонстрации собственной силы и поддержания своего политического существования. То, что мы наблюдаем сегодня - это не что иное, как политический террор, применяемый в результате экзистенциального страха правительства против демократических институтов, общества и общественного доверия", - написал экс-глава КГД.

Напомним, что сегодня с утра правоохранительные органы начали проводить обыски в муниципалитете второго по значению города Армении. По данным Антикоррупционного комитета, всего задержано 8 человек.

Все они обвиняются в требовании и в получении взятки в особо крупном размере.