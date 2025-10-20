Понедельник, 20 Октября 2025 11:35

АрмИнфо. Сотрудники Антикоррупционного комитета проводят обыски в мэрии города Гюмри. Здание городской администрации оцеплено усиленными нарядами полиции. Кадры с места события распространил телеканал Gala TV.

В Антикоррупционном комитете РА сообщили о проведении следственных действий. По имеющейся информации силовики изымают компьютеры и документы. О причинах визита и действий правоохранителей пока нет каких-либо сообщений, известно лишь, что в последнее время в отношении мэра города, оппозиционного политика Вардана Гукасяна неоднократно звучали обвинения в коррупции и других правонарушениях. Его сын обвиняется в вымогательстве и присвоении имущества общины.