Понедельник, 20 Октября 2025 10:27

АрмИнфо. МИД Германии сообщил о решении отозвать своего посла в Грузии Петера Фишера для обсуждения дальнейших действий.

"На протяжении многих месяцев грузинское руководство подстрекало против ЕС, Германии, а также лично против посла Германии. Поэтому МИД Германии принял решение отозвать посла Фишера для консультаций с целью обсуждения дальнейших действий. Завтра Совет по иностранным делам ЕС рассмотрит вопрос о Грузии", - отмечается в заявлении ведомства в Твиттер (Х).

Министр иностранных дел Грузии в конце сентября вызвала посла ФРГ Питера Фишера из-за нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях. Срок полномочий Фишера истекает в июне 2026 года.