Суббота, 18 Октября 2025 15:46

АрмИнфо. <У нас есть закон, обязывающий правительство Армении стремиться к вступлению в ЕС>, - сказал в интервью DW министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Говоря о сроках по подаче Арменией заявки на членство в ЕС, глава внешнеполитического ведомства заметил, что это зависит от множества факторов.

Он коснулся также соглашения СЕРА (Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС), заметив, что уже начался процесс упрощения визового режима для Армении. <Мне кажется, этот процесс идет весьма успешно>, - заметил он.

На вопрос, сколько времени, по его мнению, займет утверждение безвизового режима, Мирзоян затруднился прогнозировать, но отметил, что считает вполне реалистичным сроком достичь этого в течение 1-2 лет.

При этом, министр заметил, что, не ожидая подачи официальной заявки, Армения значительно укрепляет свои отношения с Европейским Союзом. Он сообщил, что на текущий момент идут переговоры по поводу нескольких новых документов и завершена работа над новой программой партнерства. <Мы подпишем ее в течение ближайших трех месяцев>, - сообщил он.

Отметим, что согласно данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и странами ЕС в январе-августе 2025г. вырос на 5,6%, превысив $1.5 млрд. При этом, экспорт сократился на 0,2% до $390.5 млн., на фоне роста импорта на 7,2% до $1.2 млрд.

Напомним, что в декабре 2024 года в Ереване был дан старт переговорам по либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом. Переговоры вели министр внутренних дел РА Арпине Саркисян и заместитель генерального директора по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Йоханнес Люхнер, обменявшись мнениями о реформах в ключевых областях, имеющих решающее значение для достижения безвизового режима с ЕС. К этим областям относятся безопасность документов, управление границами и миграцией, политика мобильности и предоставления убежища, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также защита основных прав граждан. Обе стороны подтвердили, что процесс не имеет крайнего срока для завершения переговоров.