 Суббота, 18 Октября 2025 12:28
Алина Оганесян

ЦИК представила порядковые номера партий, участвующих в выборах Совета старейшин Вагаршапата

АрмИнфо.  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе заседания распределила порядковые номера участников выборов в общине Вагаршапат, которые состоятся 16 ноября.

Таким образом, по результатам жеребьевки, зарегистрированные партии, участвующие в выборах, будут представлены под следующими номерами:

1. Блок партий <Победа>, в состав которого входят партии <Вперед> и АРФ <Дашнакцутюн>;

2. Партия <Всеармянский фронт>;

3. Партия <Республика>;

4. Национально-демократическая партия <Майр Айастан>;

5. Партия <Свободные демократы>;

6. Партия <Наследие>;

7. Партия <Гражданский договор>;

8. Партия <Родина>

Предвыборная агитация начнется 22 октября и продлится до 14 ноября - до 24:00.  Декларации о собственности и доходах партий, партий, входящих в блоки, а также кандидатов, включенных в избирательные списки, будут размещены на официальном сайте ЦИК до 30 октября.

Справки о финансовых поступлениях и расходах предвыборных фондов партий и блоков партий должны представляться в контрольно-ревизионную службу Центральной избирательной комиссии начиная с 25 октября.

